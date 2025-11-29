Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монако» — «ПСЖ»: во сколько начало игры 14-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре монегаски уступили «Ренну» со счётом 1:4, а команда Луиса Энрике разгромила «Гавр» со счётом 3:0. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом» (5 декабря), а «ПСЖ» — с «Ренном» (6 декабря).

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

