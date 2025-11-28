Скидки
Главная Футбол Новости

Руководство «Ливерпуля» пригласит Юргена Клоппа в случае увольнения Арне Слота — The Sun

Руководство «Ливерпуля» пригласит Юргена Клоппа в случае увольнения Арне Слота — The Sun
Комментарии

Владельцы «Ливерпуля» могут обратиться к Юргену Клоппу с просьбой занять должность главного тренера в случае увольнения Арне Слота, сообщает британское онлайн-издание The Sun.

По данным источника, немецкому специалисту могут предложить поработать тренером до конца текущего сезона. Клопп работал в «Ливерпуле» с октября 2015 по июнь 2024 года. Слот возглавил «красных» сразу после ухода Юргена.

Под руководством Арне Слота «красные» выиграли английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

Комментарии
