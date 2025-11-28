Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Спартак» посвятит домашний матч с «Динамо» Никите Симоняну

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что матч 18-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» будет посвящён легенде клуба и всего российского футбола Никите Симоняну. Игра состоится в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск. Симонян умер 23 ноября, ему было 99 лет.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.

Новости. Футбол
