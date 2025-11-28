«Спартак» посвятит домашний матч с «Динамо» Никите Симоняну
Поделиться
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что матч 18-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» будет посвящён легенде клуба и всего российского футбола Никите Симоняну. Игра состоится в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск. Симонян умер 23 ноября, ему было 99 лет.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.
По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
14:30
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:17
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:23
-
12:10
-
12:02
-
12:00
-
11:58
-
11:56