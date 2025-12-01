Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 1-7 декабря

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 1-7 декабря
Аудио-версия:
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 1 по 7 декабря.

  • 1 декабря, понедельник, 9:00 — баскетбол: квалификация к ЧМ (Азия-Океания), Новая Зеландия — Австралия.
  • 1 декабря, понедельник, 13:00 — баскетбол: квалификация к ЧМ (Азия-Океания), Южная Корея — Китай.
  • 1 декабря, понедельник, 19:30 — баскетбол: квалификация к ЧМ (Европа), Финляндия — Франция.
  • 1 декабря, понедельник, 22:00 — баскетбол: квалификация к ЧМ (Европа), Израиль — Хорватия.
  • 2 декабря, вторник, 17:30 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км.
  • 3 декабря, среда, 17:30 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Mужчины. 20 км.
  • 4 декабря, четверг, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Бахчешехир» — «Нептунас».
  • 4 декабря, четверг, 22:15 — баскетбол: Евролига, «Олимпиакос» — «Фенербахче».
  • 5 декабря, пятница, 13:20 — лыжный спорт: Кубок мира. Висла. HS134. Женщины.
  • 5 декабря, пятница, 21:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Брест» — «Монако».
  • 6 декабря, суббота, 12:50 — сноуборд: Кубок мира. Пекин. Биг Эйр.
  • 6 декабря, суббота, 14:50 — лыжный спорт: Кубок мира. Тронхейм. 20 км. Скиатлон. Мужчины.
  • 6 декабря, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия). Мультикаст матчей Бундеслиги.
  • 6 декабря, суббота, 21:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Тулуза» — «Страсбург».
  • 6 декабря, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Ренн».
  • 7 декабря, воскресенье, 11:20 — лыжный спорт: Кубок мира. Тронхейм. 10 км. Своб. стиль. Женщины.
  • 7 декабря, воскресенье, 13:45 — лыжный спорт: Кубок мира. Тронхейм. 10 км. Своб. стиль. Женщины.
  • 7 декабря, воскресенье, 17:15 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Гонка преследования. М. 12,5 км.
  • 7 декабря, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Лион».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
