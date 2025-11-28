Спортдиректор «Пари НН»: Калинский — футболист, с которым ассоциируется клуб

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о перспективах полузащитника Николая Калинского в клубе.

– Николай Калинский, лидер «Пари НН» по системе «гол+пас», недавно давал понять, что намерен покинуть клуб, так как не получает достаточной игровой практики. Какие перспективы у футболиста на данный момент?

– Калинский стал первым игроком, с кем я встретился и побеседовал. В моём понимании, он и есть мистер «Пари НН» – футболист, с которым ассоциируется клуб, наряду с Каккоевым и Александровым он дольше всех в Нижнем Новгороде, а также Гоцуком и Нигматуллиным, которые относительно недавно нашу команду покинули.

Убеждён, такие футболисты должны быть в клубе как можно дольше. А клуб должен делать всё для сохранения таких футболистов, которым небезразлично, как команда играет, что происходит в раздевалке и коллективе, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».