Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Пари НН»: Калинский — футболист, с которым ассоциируется клуб

Спортдиректор «Пари НН»: Калинский — футболист, с которым ассоциируется клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о перспективах полузащитника Николая Калинского в клубе.

– Николай Калинский, лидер «Пари НН» по системе «гол+пас», недавно давал понять, что намерен покинуть клуб, так как не получает достаточной игровой практики. Какие перспективы у футболиста на данный момент?
– Калинский стал первым игроком, с кем я встретился и побеседовал. В моём понимании, он и есть мистер «Пари НН» – футболист, с которым ассоциируется клуб, наряду с Каккоевым и Александровым он дольше всех в Нижнем Новгороде, а также Гоцуком и Нигматуллиным, которые относительно недавно нашу команду покинули.

Убеждён, такие футболисты должны быть в клубе как можно дольше. А клуб должен делать всё для сохранения таких футболистов, которым небезразлично, как команда играет, что происходит в раздевалке и коллективе, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Спортдиректор «Пари НН» Евменов: не хотелось бы терять Босельи бесплатно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android