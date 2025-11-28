«Это очень некорректно». Кафанов — о возможном прощальном матче Акинфеева в сборной России

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном прощальном матче в национальной команде для голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Был такой вопрос, что вот Игорю проводы надо было в сборной сделать. Я тогда сказал, что вообще не касайтесь этой темы, потому что Игорь ещё играет. Это очень некорректно. Он сам решит, когда уходить. Но если он решит, и дай бог, чтобы это было попозже, чтобы он ещё играл, и играл столько, сколько хочет, тогда да. Тогда, я говорю, я могу понять, что должен быть это матч.

Наверное, там ЦСКА против сборной России, где он сыграет по тайму где-то. Должен быть полный стадион, на руках его должны принести, потому что столько, сколько он, никто не сыграл и, я думаю, не сыграет. И никто столько не сделал», — сказал Кафанов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.