Кафанов рассказал о конкуренции среди вратарей в сборной России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о конкуренции среди голкиперов в национальной команде. По словам Кафанова, многие вратари заслуживают получить вызов в сборную.

«Конкуренция очень высокая. Вратарей хороших стало больше. Я понимаю, что сейчас будет вопрос. Много вратарей вызывалось в сборную России. Но так получалось, что, когда только пришли в сборную, объявили, что дверь открыта для всех. И тот, кто будет играть на длинной дистанции, надёжно, может быть вызван. Независимо от того, какое место занимает команда, независимо от того, с кем играет сборная. И оно так и получалось. Шансы получили многие вратари. Конечно, если бы сейчас были официальные международные игры, ситуация была бы немного другая.

И, наверное, обойма была бы не такая большая. Но раз таких матчей нету официальных, и есть возможность посмотреть всех в сборной, оценить их труд, оценить их вклад в свою команду, то, конечно, мы даём такую возможность всем. Они действительно этого заслуживают, и очень много вратарей было в сборных, и даже много клубов, где по два вратаря сильных. Из «Локомотива» было два вратаря, Лантратов и Митрюшкин, Селихов и Максименко [из «Спартака»], Адамов, Латышонок, там же из «Зенита». В некоторых клубах вообще по два сильных вратаря, конкуренция очень высокая», — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.