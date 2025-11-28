Червиченко: «Балтика» выбивается из стереотипов, но шансы «Спартака» предпочтительнее

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 17-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 29 ноября.

«Балтика» как-то выбивается из стереотипов. Они выглядят очень неплохо. Но, на мой взгляд, это больше похоже на сказку. А сказка когда-то заканчивается. Мне кажется, что шансы «Спартака» предпочтительнее. «Спартак» будет играть за счёт скорости. Но у «Балтики» есть острые игроки, которые могут оторваться, убежать и забить, а оборона — это не самая сильная сторона «Спартака».

Тут будет важно везение, кто будет судить. Левников в поле, а Кукуян на VAR? Ха-ха. Кукуян на VAR — это ещё более забористее, чем Левников в поле (смеётся). Мне кажется, всё может быть. Удача будет на стороне того, кому больше повезёт. И у «Балтики» есть сильные стороны, и у «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.