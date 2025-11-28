Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Степашин ответил, кто на сегодняшний день является лучшим игроком «Динамо»

Сергей Степашин ответил, кто на сегодняшний день является лучшим игроком «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, кто на сегодняшний день является лучшим игроком бело-голубых. Накануне, 27 ноября, «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, однако благодаря победе в первой встрече (3:1) прошло дальше по турнирной сетке.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Кто лучший сегодня в «Динамо», Лунёв?
— Пожалуй, да. Неплохо играл Даня Фомин, Тюкавин где-то минут 40-50, мне кажется, тоже неплохо. А так Лунёв, конечно. Играл стабильно, спокойно. А пенальти – тут раз на раз не приходится.

А так он создавал спокойствие в штрафной площадке. Никто не нервничал, это здорово, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Степашин раскрыл, в силе ли его обещание оставить Ролана Гусева главным тренером «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android