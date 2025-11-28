Сергей Степашин ответил, кто на сегодняшний день является лучшим игроком «Динамо»

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, кто на сегодняшний день является лучшим игроком бело-голубых. Накануне, 27 ноября, «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, однако благодаря победе в первой встрече (3:1) прошло дальше по турнирной сетке.

— Кто лучший сегодня в «Динамо», Лунёв?

— Пожалуй, да. Неплохо играл Даня Фомин, Тюкавин где-то минут 40-50, мне кажется, тоже неплохо. А так Лунёв, конечно. Играл стабильно, спокойно. А пенальти – тут раз на раз не приходится.

А так он создавал спокойствие в штрафной площадке. Никто не нервничал, это здорово, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».