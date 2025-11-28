«Не видел Сафонова таким расстроенным». Кафанов — об ошибке в матче с Перу

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибке голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче с Перу (1:1).

«С Перу, может быть, сказалось отсутствие практики. Почему? Потому что когда с Матвеем говорили после, он не ожидал этого удара. Настолько быстро всё игрок сделал, обработал и пробил… То есть когда ты в игре, ты это чувствуешь. Вот нога поползла опорная, и он не смог вытолкнуться. Как-то это всё в одном моменте.

Конечно, и сам Матвей тоже расстроен. Поверьте, это очень болезненно было для Матвея. Я таким его не видел расстроенным. Сколько я его уже знаю, да? Пять лет. Таким расстроенным… Он понимал, что он подвёл команду. Ну, конечно, там нашли слова, что это, ну, слава богу, это товарищеский матч. Слава богу, что это не в «ПСЖ», когда решался какой-то там финальный момент, чтобы тебя там не заклевали болельщики там парижские.

По тренировкам было видно, что он в очень хорошей форме за счёт тренировочного процесса, который проходит в «ПСЖ», где ты тренируешься с такими мастерами, где всё настолько быстро делают, что ты всё равно решение принимаешь быстро.

Не хватило, может быть, практики, потому что когда он обработал мяч, он хотел вернуться в правильную позицию, когда уже перед ударом не смог вытолкнуться, вот у него там прям земля из-под ног вышла. Но я хочу сказать, что нет ни одного вратаря, который бы вот не проходил такие моменты. И все вратари, которые стали большими вратарями, они, чтобы стать вратарями, вот такие моменты должны пережить и после этого стать более сильными психологически», — сказал Кафанов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.