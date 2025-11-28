Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не видел Сафонова таким расстроенным». Кафанов — об ошибке в матче с Перу

«Не видел Сафонова таким расстроенным». Кафанов — об ошибке в матче с Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибке голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«С Перу, может быть, сказалось отсутствие практики. Почему? Потому что когда с Матвеем говорили после, он не ожидал этого удара. Настолько быстро всё игрок сделал, обработал и пробил… То есть когда ты в игре, ты это чувствуешь. Вот нога поползла опорная, и он не смог вытолкнуться. Как-то это всё в одном моменте.

Конечно, и сам Матвей тоже расстроен. Поверьте, это очень болезненно было для Матвея. Я таким его не видел расстроенным. Сколько я его уже знаю, да? Пять лет. Таким расстроенным… Он понимал, что он подвёл команду. Ну, конечно, там нашли слова, что это, ну, слава богу, это товарищеский матч. Слава богу, что это не в «ПСЖ», когда решался какой-то там финальный момент, чтобы тебя там не заклевали болельщики там парижские.

По тренировкам было видно, что он в очень хорошей форме за счёт тренировочного процесса, который проходит в «ПСЖ», где ты тренируешься с такими мастерами, где всё настолько быстро делают, что ты всё равно решение принимаешь быстро.

Не хватило, может быть, практики, потому что когда он обработал мяч, он хотел вернуться в правильную позицию, когда уже перед ударом не смог вытолкнуться, вот у него там прям земля из-под ног вышла. Но я хочу сказать, что нет ни одного вратаря, который бы вот не проходил такие моменты. И все вратари, которые стали большими вратарями, они, чтобы стать вратарями, вот такие моменты должны пережить и после этого стать более сильными психологически», — сказал Кафанов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.

Материалы по теме
«Это очень некорректно». Кафанов — о возможном прощальном матче Акинфеева в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android