Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день

Аудио-версия:
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день. По мнению Кафанова, лучшим является вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

— Лучший вратарь мира прямо сейчас. Первая пара — Давид Райя и Люка Шевалье.
— Ну, я буду за Шевалье, потому что там Матвей — лучшему вратарю можно уступить пока позицию.

— Хорошо, следующая пара — Люка Шевалье и Ян Облак.
— Облак.

— Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.
— Не, мне Облак больше нравится.

— Ян Облак или Мик Меньян?
— Давайте опять Облак.

— Ян Облак или Роберт Санчес?
— Кроме Облака, там никого нет, что ли?

— Ян Облак и Грегор Кобель?
— Пускай Ян идёт дальше.

— Ян Облак и Эмилиано Мартинес?
— Ну, давайте Мартинесу тоже дадим.

— Эмилиано Мартинес или Георгий Мамардашвили?
— Поддержим грузинского вратаря.

— Георгий Мамардашвили или Алисон?
— Алисон, достоин.

— Алисон или Ян Зоммер?
— Ну, сейчас уже Зоммер, да. Неудачный период прошёл у него.

— Ян Зоммер или Игорь Акинфеев?
— Это, конечно, Игорь.

— Игорь Акинфеев или Джанлуиджи Доннарумма?
— Игорь.

— Игорь Акинфеев или Тибо Куртуа?
— Ну, ладно, давайте Куртуа.

— Тибо Куртуа или Мануэль Нойер?
— Нойер.

— Мануэль Нойер или Унай Симон?
— Нойер.

— Мануэль Нойер или Джордан Пикфорд?
— Немецкая школа сильнее, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.

