Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день. По мнению Кафанова, лучшим является вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
— Лучший вратарь мира прямо сейчас. Первая пара — Давид Райя и Люка Шевалье.
— Ну, я буду за Шевалье, потому что там Матвей — лучшему вратарю можно уступить пока позицию.
— Хорошо, следующая пара — Люка Шевалье и Ян Облак.
— Облак.
— Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.
— Не, мне Облак больше нравится.
— Ян Облак или Мик Меньян?
— Давайте опять Облак.
— Ян Облак или Роберт Санчес?
— Кроме Облака, там никого нет, что ли?
— Ян Облак и Грегор Кобель?
— Пускай Ян идёт дальше.
— Ян Облак и Эмилиано Мартинес?
— Ну, давайте Мартинесу тоже дадим.
— Эмилиано Мартинес или Георгий Мамардашвили?
— Поддержим грузинского вратаря.
— Георгий Мамардашвили или Алисон?
— Алисон, достоин.
— Алисон или Ян Зоммер?
— Ну, сейчас уже Зоммер, да. Неудачный период прошёл у него.
— Ян Зоммер или Игорь Акинфеев?
— Это, конечно, Игорь.
— Игорь Акинфеев или Джанлуиджи Доннарумма?
— Игорь.
— Игорь Акинфеев или Тибо Куртуа?
— Ну, ладно, давайте Куртуа.
— Тибо Куртуа или Мануэль Нойер?
— Нойер.
— Мануэль Нойер или Унай Симон?
— Нойер.
— Мануэль Нойер или Джордан Пикфорд?
— Немецкая школа сильнее, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.