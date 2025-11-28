Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день. По мнению Кафанова, лучшим является вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

— Лучший вратарь мира прямо сейчас. Первая пара — Давид Райя и Люка Шевалье.

— Ну, я буду за Шевалье, потому что там Матвей — лучшему вратарю можно уступить пока позицию.

— Хорошо, следующая пара — Люка Шевалье и Ян Облак.

— Облак.

— Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.

— Не, мне Облак больше нравится.

— Ян Облак или Мик Меньян?

— Давайте опять Облак.

— Ян Облак или Роберт Санчес?

— Кроме Облака, там никого нет, что ли?

— Ян Облак и Грегор Кобель?

— Пускай Ян идёт дальше.

— Ян Облак и Эмилиано Мартинес?

— Ну, давайте Мартинесу тоже дадим.

— Эмилиано Мартинес или Георгий Мамардашвили?

— Поддержим грузинского вратаря.

— Георгий Мамардашвили или Алисон?

— Алисон, достоин.

— Алисон или Ян Зоммер?

— Ну, сейчас уже Зоммер, да. Неудачный период прошёл у него.

— Ян Зоммер или Игорь Акинфеев?

— Это, конечно, Игорь.

— Игорь Акинфеев или Джанлуиджи Доннарумма?

— Игорь.

— Игорь Акинфеев или Тибо Куртуа?

— Ну, ладно, давайте Куртуа.

— Тибо Куртуа или Мануэль Нойер?

— Нойер.

— Мануэль Нойер или Унай Симон?

— Нойер.

— Мануэль Нойер или Джордан Пикфорд?

— Немецкая школа сильнее, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.