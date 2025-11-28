Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Мх Волк: Кафанов всегда помогает — необязательно ради этого общаться

Вратарь «Динамо» Мх Волк: Кафанов всегда помогает — необязательно ради этого общаться
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своих взаимоотношениях с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым. По словам Волка, Кафанов всегда ему помогает.

«Виталий Витальевич всегда помогает. Необязательно ради этого общаться. Те советы, которые он мне дал ещё юношей, когда мне было 16 лет — до сих пор этому следую. Тренер вратарей помогает мне следовать этому дальше. Бывает, Виталий Витальевич передаёт приветы через нашего тренера вратарей — Дмитрия Владимировича Игнатьева. Они тоже в тёплых отношениях», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Виталий Кафанов определил лучшего в мире голкипера по состоянию на сегодняшний день
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android