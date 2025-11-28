Вратарь «Динамо» Мх Волк: Кафанов всегда помогает — необязательно ради этого общаться

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своих взаимоотношениях с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым. По словам Волка, Кафанов всегда ему помогает.

«Виталий Витальевич всегда помогает. Необязательно ради этого общаться. Те советы, которые он мне дал ещё юношей, когда мне было 16 лет — до сих пор этому следую. Тренер вратарей помогает мне следовать этому дальше. Бывает, Виталий Витальевич передаёт приветы через нашего тренера вратарей — Дмитрия Владимировича Игнатьева. Они тоже в тёплых отношениях», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.