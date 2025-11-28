Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Ему нужно было время». Виталий Кафанов — о Валерии Карпине в «Динамо»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о работе Валерия Карпина во главе московского «Динамо». Российский специалист возглавил бело-голубых летом, а уже в ноябре покинул клуб.

— Вот вы улавливали какое-то его настроение, что ему прям тяжелее и тяжелее день за днём? Вот почему, на ваш взгляд, так сложилось?
— Не знаю, я был уверен, что если бы ему ещё дали время… В любом случае он знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. И ему нужно было время. Потому что перестроить игроков… Это другой футбол, да, там что-то от Лички есть похожее, но это был другой, это более энергозатратный футбол. В первую очередь нужно было перестроиться игрокам, понять, что здесь надо много бегать.

Потому что при той системе, которая у Валерия Георгиевича, если кто-то один не добегает при прессинге и за счёт этого игрока выбираются, приходится бегать очень много потом назад, делать лишнюю работу, это тоже лишняя трата сил, и через это надо было пройти, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.

Степашин раскрыл, в силе ли его обещание оставить Ролана Гусева главным тренером «Динамо»
