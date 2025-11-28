Скидки
Тренер молодёжной сборной России рассказал, в чём прибавил Алексей Батраков

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о прогрессе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Мы с ним разговаривали на этот счёт — не думаю, что раскрою здесь большой секрет. Я прямо задавал вопрос: что поменялось? Лёша ответил: когда что-то уже начинает получаться на этом уровне, то просто спокойнее действуешь. То, что раньше делал на какой-то суете, сейчас более уверенно выполняешь. По сути, ты возвращаешься к игре, которую показывал на юношеском уровне с другими соперниками — со своими сверстниками. А сейчас так же играешь со взрослыми. Вот этот переход был самым определяющим для футболиста, насколько он сможет адаптироваться к этим скоростям и сопротивлению. А с точки зрения принятия решений он так же играл по юношам. Его козыри и тогда были в интеллекте, правильном выборе позиции, исполнительском мастерстве. То, что он демонстрировал на юношеском уровне, на какое-то время пропало при переходе во взрослый футбол, а сейчас снова вернулось», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

