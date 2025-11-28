Скидки
Тренер сборной России U21 оценил степень доверия к молодым футболистам в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров оценил степень доверия к молодым футболистам в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Вижу, что всё больше игроков 2004-2005 годов рождения, которые ещё недавно сидели в запасе, сегодня получают стабильную игровую практику, как те же Лукин или Глебов в ЦСКА. Сейчас это уже практически основные футболисты. Если в ФНЛ молодые раньше заходили по правилу лимитчика, и в них была скорее юридическая потребность, сегодня многие из них уже практически незаменимы в своих клубах. И в Премьер-Лиге, и в ФНЛ идут эти процессы. Наверное, можно констатировать, что чуть больше стало доверия нашей молодёжи. Это прежде всего заслуга академий, школ, которые подготавливают качественное поколение, из которого есть кого выбрать», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

