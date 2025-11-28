Тренер молодёжной сборной России: у нас есть ребята не хуже Кисляка и Батракова

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о факторе доверия со стороны клубов в успехах Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива».

«У нас есть ребята не хуже по качествам. Но Алексей с Матвеем не только имеют талант, но ещё и определённое отношение, доверие в клубах. Их прогресс — совокупность этих факторов. Мы об этом говорим в молодёжной сборной. Парни и сами чувствуют, что всё рядом: ещё вчера они вместе играли и обыгрывали этих ребят. Сегодня судьба так сложилась, что эти пацаны воспользовались своим шансом. Возможно, завтра он выпадет кому-то ещё — и ты можешь его либо пропустить, либо ухватиться, как Кисляк с Батраковым. Судьба точно даст эти шансы, но к ним нужно быть готовым каждый день. Уверен, через год—два из этой команды будут и другие фамилии на слуху, как сейчас тот же Дмитриев. По крайней мере, мы в это тренерским штабом верим», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.