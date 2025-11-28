«Год посидел, после этого четырёхкратный чемпион». Кафанов — о карьере Хайкина

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

— Это вообще отдельная тема у нас получается, Никита. Кто не знает карьеру его… Где только был, не нужен. Поехал по заграницам. Был в Испании, в Израиле, в Англии. Он ездил даже по клубам Второй лиги. Пришёл момент, когда Никита говорит, что заканчивает. 26 лет. Ну не получается. Всех объехал. Везде никому не нужен. Поехал во вторую лигу Норвегии. Фредриксон, играл такой в Нальчике, договорился, чтобы его там посмотрели во второй лиге в Норвегии. Говорят, не подходишь. Он собирает вещи, сидит в гостинице и едет домой заканчивать. Приезжает туда Лёша Городовой, а он был в «Будё-Глимт». Его там смотрели, не подошёл. Лёша говорит Никите: «Давай, может, ты туда поедешь в «Будё-Глимт»?» Он говорит: «Ну, ты там не прошёл, а я чего поеду? Ну, давай позвоним». Позвонили, поехал — оставили. Год посидел, после этого четырёхкратный чемпион.

— А почему оставили, интересно?

— Вот тому тренеру понравилось. Его в «Будё-Глимт» взяли, год там был иностранец — африканец, по-моему, Никита рассказывал. Потом ему дали шанс сыграть через год. Хорошо сыграл вторую и третью [игры]. Вот человек, который, если мы говорим про Никиту, не обладает никакими большими физическими данными. Выстрадал, можно сказать, эту карьеру. Вот мы сейчас говорим, сломается, не сломается Матвей там или ещё кто-то. Ну вот человек столько прошёл, выдержал. Если говорить про сильные качества, это вот мозги, — сказал Кафанов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.