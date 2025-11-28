Виталий Кафанов назвал лучшего вратаря в истории

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов определил лучшего голкипера в истории футбола. По мнению Кафанова, лучшим является экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.

— Выберем лучшего вратаря за всю историю по вашей версии. Петр Чех или Оливер Кан?

— Ох, и того, и того люблю. Давайте Кана.

— Оливер Кан или Дино Дзофф?

— Дзофф.

— Дино Дзофф или Зепп Майер?

— Майер.

— Зепп Майер или Гордон Бэнкс?

— Один лучше другого. Гордона Бэнкса не видел, но знаю, что он лучшим вратарём был в Англии. Давайте Бэнкса.

— Гордон Бэнкс или Рикардо Самора?

— Бэнкс.

— Гордон Бэнкс или Питер Шилтон?

— Тоже Англия. Шилтон. Играл до 41-го. Дань уважения.

— Питер Шилтон или Джанлуиджи Буффон?

— Буффон, конечно.

— Буффон или Хосе Луис Чиловерт?

— Буффон как вратарь сильнее.

— Ну, давай Буффон тогда. Буффон или Клаудио Таффарел?

— Таффарел в то время играл, когда бразильские вратари не очень сильные были, поэтому Буффон.

— Буффон или Петер Шмейхель?

— Мимо Шмейхеля не могу пройти, давайте Шмейхеля.

— Петер Шмейхель или Алисон?

— Харизма больше у Шмейхеля.

— Шмейхель или Тибо Куртуа?

— Куртуа.

— Куртуа или Мануэль Нойер?

— Ну вот, опять схлестнулись, да? С Нойером просто лично знаком, поэтому Нойер.

— Нойер или Икер Касильяс?

— Касильяс.

— Касильяс или Игорь Акинфеев?

— Игорь.

— Игорь или Ринат Дасаев?

— Мне вообще некорректно это сравнивать. Каждый в своё время лучший. Это разное время, советское и российское. Нельзя сравнивать. Игоря отметил, давайте Рината.

— Ринат или Лев Яшин?

— Лев Иванович, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.