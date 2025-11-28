Виталий Кафанов назвал лучшего вратаря в истории

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов определил лучшего голкипера в истории футбола. По мнению Кафанова, лучшим является экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.
— Выберем лучшего вратаря за всю историю по вашей версии. Петр Чех или Оливер Кан?
— Ох, и того, и того люблю. Давайте Кана.
— Оливер Кан или Дино Дзофф?
— Дзофф.
— Дино Дзофф или Зепп Майер?
— Майер.
— Зепп Майер или Гордон Бэнкс?
— Один лучше другого. Гордона Бэнкса не видел, но знаю, что он лучшим вратарём был в Англии. Давайте Бэнкса.
— Гордон Бэнкс или Рикардо Самора?
— Бэнкс.
— Гордон Бэнкс или Питер Шилтон?
— Тоже Англия. Шилтон. Играл до 41-го. Дань уважения.
— Питер Шилтон или Джанлуиджи Буффон?
— Буффон, конечно.
— Буффон или Хосе Луис Чиловерт?
— Буффон как вратарь сильнее.
— Ну, давай Буффон тогда. Буффон или Клаудио Таффарел?
— Таффарел в то время играл, когда бразильские вратари не очень сильные были, поэтому Буффон.
— Буффон или Петер Шмейхель?
— Мимо Шмейхеля не могу пройти, давайте Шмейхеля.
— Петер Шмейхель или Алисон?
— Харизма больше у Шмейхеля.
— Шмейхель или Тибо Куртуа?
— Куртуа.
— Куртуа или Мануэль Нойер?
— Ну вот, опять схлестнулись, да? С Нойером просто лично знаком, поэтому Нойер.
— Нойер или Икер Касильяс?
— Касильяс.
— Касильяс или Игорь Акинфеев?
— Игорь.
— Игорь или Ринат Дасаев?
— Мне вообще некорректно это сравнивать. Каждый в своё время лучший. Это разное время, советское и российское. Нельзя сравнивать. Игоря отметил, давайте Рината.
— Ринат или Лев Яшин?
— Лев Иванович, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.