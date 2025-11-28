Хет-трик сербского форварда — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лудогорец» — «Сельта»

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Лудогорец» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил с пенальти полузащитник хозяев Петар Станич. На 49-й минуте Станич удвоил преимущество команды. На 62-й минуте полузащитник «Лудогорца» с пенальти оформил хет-трик, сделав счёт 3:0. Спустя восемь минут нападающий «Сельты» Пабло Дуран отыграл один мяч. Джонс Эль-Абделлауи забил мяч в добавленное к матчу время и установил окончательный счёт 3:2.

На данный момент «Лудогорец» занимает 23-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Сельта» с девятью очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре болгарская команда 11 декабря сыграет дома с клубом ПАОК, а «Сельта» в тот же день примет на своём поле итальянскую «Болонью».