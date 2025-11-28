Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик сербского форварда — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лудогорец» — «Сельта»

Хет-трик сербского форварда — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лудогорец» — «Сельта»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Лудогорец» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго, Испания
1:0 Станич – 11'     2:0 Станич – 49'     3:0 Станич – 62'     3:1 Дуран – 70'     3:2 Эль-Абделлауи – 90+6'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил с пенальти полузащитник хозяев Петар Станич. На 49-й минуте Станич удвоил преимущество команды. На 62-й минуте полузащитник «Лудогорца» с пенальти оформил хет-трик, сделав счёт 3:0. Спустя восемь минут нападающий «Сельты» Пабло Дуран отыграл один мяч. Джонс Эль-Абделлауи забил мяч в добавленное к матчу время и установил окончательный счёт 3:2.

На данный момент «Лудогорец» занимает 23-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Сельта» с девятью очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре болгарская команда 11 декабря сыграет дома с клубом ПАОК, а «Сельта» в тот же день примет на своём поле итальянскую «Болонью».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android