Главная Футбол Новости

Орлов: футбол зародился в Петербурге, в 1997 году вся Москва приехала столетие праздновать

Орлов: футбол зародился в Петербурге, в 1997 году вся Москва приехала столетие праздновать
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что родиной футбола в России является Санкт-Петербург. Отметим, Орлов — болельщик «Зенита».

— В Ленинграде любили футбол. Ребят, потому что футбол зародился в Петербурге.

— Так это Орехово-Зуево родина российского футбола, нет?
— Да ну что ты.

— В книгах написано.
— Эти книги выброси. Так что, были моряки английские, приезжали в Орехово-Зуево?

— Там была мануфактура, английские работали сотрудники.
— Значит, смотри, моряки привезли мячи, которыми играть. И наши такелажники уже начали с ними вместе играть. И потом, ну, у нас же есть официально 1897 год. Мы в Петербурге праздновали 100-летие. В 1997 году приехала вся Москва. И Бесков был, и Симонян.

— То есть вы говорите о том, что футбол…
— Зародился в Петербурге.

— И вообще Петербург — родина футбола.
— Конечно, — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

