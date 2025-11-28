Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Рубином»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином». Игра пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Встречу примет стадион «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
— У «Рубина» не будет Даку. С одной стороны — неплохо, с другой — вам сложнее будет предположить, каким составом они выйдут на игру.
— Не думаю, что будут большие изменения. В принципе, у них достаточно стабильный состав. Если и меняются конкретные люди, сама система очень редко меняется — только незначительно. Посмотрим, у нас тоже большие изменения были с точки зрения состава, тем не менее мы сыграли хорошо. Так же и «Рубин»: все ребята, которые выйдут, будут выкладываться на 100%. И как всегда нас ждёт интересный матч, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Рубин» — седьмой, в активе казанцев 23 очка.

