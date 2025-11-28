Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: Максименко — очень сильный, готовый вратарь для Европы

Кафанов: Максименко — очень сильный, готовый вратарь для Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о потенциале голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— Вратарь очень сильный. И мы понимаем, самое главное — это его психологическое состояние. Опять идём к психологии. Как раз перед этим был в «Спартаке». Смотрел тренировки, разговаривал с ним, с тренером. Всё нормально. Толстокожий. Саня уже больше 100 игр сыграл. Шишек набил. С ним работали тренеры из разных стран. У него там и немцы, и португальцы, и итальянцы, и кого только не было. У каждого свои требования. Каждый год меняются. Это очень сложно. Один говорит: «Ты давай гадай». Другой говорит: «Нет, ты смотри на мяч». Системы разные. Он всё это прошёл, был тоже тяжёлый период. Он сейчас как раз вот тот вратарь, который… Не надо смотреть, как там в «Спартаке»…

— Грубо говоря, готовый вратарь для основы «Спартака»?
— Для Европы, я считаю.
— Максименко готовый вратарь для Европы?
— Не сомневаюсь, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.

Материалы по теме
Виталий Кафанов назвал лучшего вратаря в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android