Кафанов: Максименко — очень сильный, готовый вратарь для Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о потенциале голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— Вратарь очень сильный. И мы понимаем, самое главное — это его психологическое состояние. Опять идём к психологии. Как раз перед этим был в «Спартаке». Смотрел тренировки, разговаривал с ним, с тренером. Всё нормально. Толстокожий. Саня уже больше 100 игр сыграл. Шишек набил. С ним работали тренеры из разных стран. У него там и немцы, и португальцы, и итальянцы, и кого только не было. У каждого свои требования. Каждый год меняются. Это очень сложно. Один говорит: «Ты давай гадай». Другой говорит: «Нет, ты смотри на мяч». Системы разные. Он всё это прошёл, был тоже тяжёлый период. Он сейчас как раз вот тот вратарь, который… Не надо смотреть, как там в «Спартаке»…

— Грубо говоря, готовый вратарь для основы «Спартака»?

— Для Европы, я считаю.

— Максименко готовый вратарь для Европы?

— Не сомневаюсь, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.