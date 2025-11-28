Колыванов: пусть руководство «Динамо» решает, оставлять Гусева или нет

Российский специалист Игорь Колыванов высказался о возможном назначении Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо» на постоянной основе. В настоящее время Гусев является исполняющим обязанности главного тренера клуба.

«Гусева назначили на четыре тура в «Динамо». Степашин сказал, если он выиграет все четыре матча, вполне возможно, что Гусев останется главным тренером «Динамо». Пока ничего не могу сказать о его работе. За три—четыре матча сложно высказываться о работе тренера.

Чтобы понимать, когда тренер чего-то добивается или не добивается, нужно хотя бы полгода, пройти сборы, а тут — остаток сезона после Карпина. Есть руководство «Динамо», пусть они разбираются, хотят они оставлять Гусева или нет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.