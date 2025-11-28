Скидки
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов выбрал лучший состав «Зенита» за всю историю

Геннадий Орлов выбрал лучший состав «Зенита» за всю историю
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выбрал лучший состав санкт-петербургского «Зенита» за всю историю. На выбор Орлову давались на каждую позицию три варианта — один из советского времени, один из начала нулевых и один из 2010-2020-х. При этом среди вариантов не было легендарного для санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина.

— Мы хотим предложить вам определить лучший состав «Зенита» за ни много ни мало, за всю историю. Начнём с вратарей.
— Малафеев, конечно. Стабильный вратарь. Он спасал, выручал. Вот сейчас Адамов лучше, чем Латышонок, потому что он выручает иногда. Вот, пенальти отбивал, и Слава так же действовал.

— Двигаемся дальше. У нас защитники.
— Ну, центральный защитник — это Голубев Владимир.

— Дальше. Долгополов, Ломбертс или Нино.
— Я бы Николаса Ломбертса назвал. Дело всё в том, что он один раз получил сумасшедшую травму колена. Он ударился в штангу, но гол забил.

— Михаил Лохов, Анюков или Караваев.
— Выберем Анюкова, потому что у него все титулы были российского периода.

— И левый защитник. Тут Дуглас Сантос, Кришито и Степанов.
— Я тебе скажу, Кришито. Он знаешь, чем хорош? Он сказал, что в России я знаю одного комментатора, Геннадия Орлова (смеётся).

— Желудков, Широков, Вендел. Сложный выбор.
— Сейчас Вендел плохо стал играть, поэтому Юрий Желудков.

— Давайте партнёра к Желудкову найдём.
— Ну, Халк, конечно. Халк — это вообще номер один. Вне конкурса. Потому что, как его правильно и красиво называет Аршавин, Алкуся.

— Оставляем Халка. Идём дальше в линию хавбеков.
— Ну, Данни. Понимаешь, это человек, который вышел в первом матче за Суперкубок [УЕФА] и обыграл двоих или троих [игроков] «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюссон сидел на скамейке. И он вот на глазах всего мира забил гол.

— Полузащитники. Продолжаем. Барриос, Денисов, Ларионов.
— Ты знаешь, я бы отдал Игорю Денисову всё-таки.

— Бурчалкин, Кулик, Дзюба.
— Ребята, Дзюба, конечно. Вообще, во-первых, у него характер фантастический. Это человек с обострённым чувством справедливости. А как он играл за сборную на чемпионате мира? Этого мне лично не забыть. Потому что когда он с защитниками Испании боролся за мяч, выигрывал. Это фантастически.

— И в пару ему…
— Хочу, знаешь, Сашу Кержакова. Он зенитовец, — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Орлов: футбол зародился в Петербурге, в 1997 году вся Москва приехала столетие праздновать
