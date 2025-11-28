Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов раскрыл причину своего ухода из «Ростова». Он признался, что устал работать 27 лет без перерыва и решил взять передышку.



— Летом, в июне, вы покинули «Ростов». Почему? Вы также говорили, что вы прям ни одного дня не можете провести без работы. И здесь парадокс.

— Ну, наверное, начать надо с того, что где-то за год до этого было интервью, сказал, если у меня не будет эмоций на тренировках, чтобы заряжать вратарей на каждую тренировку, в течение всей тренировки поддерживать эти эмоции, уйду сам. 27 лет работал без перерыва, понимал, что эмоции кончаются. Как я это определял? Вот иногда просто приходишь на тренировку, не то, что уставший, просто эмоций нет, вроде так же всё делаешь, такое же упражнение даёшь вратарям, то же самое, а они это чувствуют.

— Не заряжаются, да?

— Да. Они говорят, Виталич, у вас что-то случилось? Я говорю, нет, с чего вы взяли? Потом понимаю, от меня нет этой энергии. И я понимал, нужна передышка, 27 лет было без паузы. Нужно было просто немножко отдохнуть. Из этих 27 лет восемь лет совмещал ещё работу в разных сборных. Это была вторая сборная с Юрием Красножаном, два года. Это была национальная сборная Казахстана и «Ростов». Всё успевал. И там, и там успевал. И отборочные игры, и клуб. Сейчас вот четыре уже года с Валерием Георгиевичем в сборной совмещал с «Ростовом». Как говорят, чем меньше свободного времени, тем его больше, да? То есть когда все расписано по минутам, закончился сбор, самолёт полетел в клуб. Закончился отрезок в клубе, значит, если брать Казахстан, он сел, полетел в сборную в Астану или в Алма-Ату, как-то всё успевал, и всё получалось, и легко это было. Если учесть, что система, по которой работал тогда «Ростов» и Юрий Красножан, она была похожа, и система, и подходы, как были у Курбана Бердыева, мне как-то несложно было переключаться. Просто менялись игроки, а остальное… Вот даже форма была. Там жёлто-синий, тут жёлто-синий. В общем, вообще как-то легко шло эти два года. Та же самая [ситуация] с Валерием Георгиевичем. Сборная, тем более мы вместе работали, отработали, сели на автобус, уже самолёты не летали, поехали в Москву, опять же на автобусе вернулись. Но пришёл период, когда нужно было решать в тот момент, когда сезон закончился. Это первое. Нужна была передвижка. Второе. Рустам отыграл хороший сезон. Он в тот год получил… Шесть раз признавался лучшим игроком матча. Мы вышли в финал, его назвали лучшим вратарем Кубка России. Я уходил в тот момент, когда понимал, что оставляю Данила Одоевского. Он тоже стал сильнее. Очень был спокоен в тот момент, что остаются два хороших вратаря. Ждать до зимы не хотел, поэтому пришёл к руководству, сказал им огромное спасибо за то, что они меня когда-то пригласили в этот клуб. Очень хорошее время было, комфортно было работать и с президентом, и с Валерием Георгиевичем. И штаб у нас такой очень дружный был, и коллектив хороший. В общем, я взял передышку, — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.



