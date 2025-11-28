В «Динамо» ответили, обращались ли к экс-тренеру команды Сандро Шварцу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, обращался ли клуб к бывшему главному тренеру команды Сандро Шварцу. Сейчас в роли исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых выступает Ролан Гусев. Он занял эту должность после ухода из клуба Валерия Карпина.

— Обращалось ли «Динамо» к Шварцу?

— Я уже говорил, что на данный момент мы не ведём поиски главного тренера, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ после 16 туров, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом» на выезде.