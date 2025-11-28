Скидки
Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» продолжил праздновать 100-летие

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» продолжил праздновать 100-летие после прошлого сезона. 100 лет «Зениту» исполнилось 25 мая 2025 года.

— А вот почему Геннадий Сергеевич скромно отметил свой 80-летний юбилей?
— Ну, потому что я уехал в Испанию специально.

— Решил перенести на год. Как «Зенит».
— Кстати, вы сегодня не спросили. Сейчас у меня 80-летие идёт. И у «Зенита» 100-летие. Оно же идёт, оно 1 января закончится. Но так как чемпионат страны перетекает из одного в другой, это как раз тоже юбилей. Я согласен, — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

