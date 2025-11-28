Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Орлов ответил, какие у него взаимоотношения с форвардом «Зенита» Соболевым

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

— А что у вас за отношения с Соболевым?
— Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано. Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев — это паспорт. Ну и потом всё-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

