«Не проводим параллели с прошлым сезоном». Семак — о последних матчах «Зенита» в 2025 году

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не проводят параллели с прошлым сезоном относительно последних двух матчей в этом календарном году. В 2024-м «Зенит» проиграл «Крыльям Советам» и «Акрону», упустив возможность укрепить своё турнирное положение. В итоге чемпионом России стал «Краснодар».

— Впереди у «Зенита» два последних матча в году. Держите ли в голове то, что случилось в прошлом году? И будут ли какие-то корректировки?
— В каждом сезоне бывают удачные и неудачные матчи или серии. Мы не проводим никакие параллели между прошлым или позапрошлым сезоном. Бывает, какие-то отрезки складываются удачно, какие-то нет. У нас есть цели и задачи готовиться к следующему матчу — с «Рубином». И мы постараемся сыграть хорошо и победить, для нас важно в оставшихся матчах набрать максимальное количество очков, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

