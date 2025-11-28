Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич завершил профессиональную карьеру футболиста

Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА, «Ювентуса», «Ромы», «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает итальянское онлайн-издание Tuttomercatoweb. Пьяничу 35 лет, ЦСКА он покинул на правах свободного агента прошлым летом.

По данным интернет-портал Transfermarkt, за клубную карьеру Пьянич провёл 666 матчей, забил 77 голов и сделал 132 результативные передачи.

Вместе с ЦСКА Миралем стал обладателем Фонбет Кубка России. В рамках Мир РПЛ босниец провёл 16 игр, записав на свой счёт два ассиста. Голами в чемпионате России Пьянич не отметился.

