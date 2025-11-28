Геннадий Орлов: Бубнов интересен, но он теряет часть аудитории, людей интеллектуальных

Известный спортивный журналист и комментатор комментатор Геннадий Орлов высказался о футбольном эксперте Александре Бубнове, который знаменит своими резонансными высказываниями и критическим замечаниями.

«Хочу сказать про Бубнова. Он интересен, но он должен сам на себя посмотреть и кое-что подправить, потому что, конечно, с точки зрения зрелища, он теряет часть аудитории, людей более интеллектуальных, а они тоже любят футбол, понимаешь?» — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бубнов является постоянным гостем «Коммент.Шоу». Зачастую эксперт оценивает игру футболистов команд Мир РПЛ или сборной России.