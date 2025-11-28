Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: Бубнов интересен, но он теряет часть аудитории, людей интеллектуальных

Геннадий Орлов: Бубнов интересен, но он теряет часть аудитории, людей интеллектуальных
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор комментатор Геннадий Орлов высказался о футбольном эксперте Александре Бубнове, который знаменит своими резонансными высказываниями и критическим замечаниями.

«Хочу сказать про Бубнова. Он интересен, но он должен сам на себя посмотреть и кое-что подправить, потому что, конечно, с точки зрения зрелища, он теряет часть аудитории, людей более интеллектуальных, а они тоже любят футбол, понимаешь?» — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бубнов является постоянным гостем «Коммент.Шоу». Зачастую эксперт оценивает игру футболистов команд Мир РПЛ или сборной России.

Материалы по теме
Орлов: футбол зародился в Петербурге, в 1997 году вся Москва приехала столетие праздновать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android