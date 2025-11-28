Кафанов ответил, кто играл бы в официальных матчах за сборную России — Сафонов или Агкацев

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто бы играл за национальную команду в официальных матчах — Матвей Сафонов из «ПСЖ» или Станислав Агкацев из «Краснодара».

«Матвей обидится, не обидится… Ну, вероятность того, что в воротах играл бы Стас, если бы был официальный матч, она где-то 90% была бы. Потому что он был в тонусе, потому что играл очень хорошо. И до этого в сборной, когда вызывали, тоже сыграл хорошо. То есть да, опыта международных игр не так много, но на данный момент вот это бы всё равно, наверное, сыграло роль», — сказал Кафанов в новом выпуске YouTube-канала Smol Talk.

Сборная России отстранена от выступлений на международной арене с конца февраля 2022-го из-за специальной военной операции на Украине.