Геннадий Орлов рассказал, что отличает Александра Соболева от Артёма Дзюбы

Известный спортивный журналист и комментатор комментатор Геннадий Орлов рассказал, что отличает нападающего «Зенита» Александра Соболева от форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Ранее Дзюба выступал за «Зенит» и стал вместе с сине-бело-голубыми многократным чемпионом России.

«Он обрабатывает долго мяч. Вот отличие от Дзюбы. Дзюба-то спартаковскую школу прошёл. Он всё-таки техничнее был. Для своего роста-то. Он был техничнее», — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.