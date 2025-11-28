Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов рассказал, что отличает Александра Соболева от Артёма Дзюбы

Геннадий Орлов рассказал, что отличает Александра Соболева от Артёма Дзюбы
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор комментатор Геннадий Орлов рассказал, что отличает нападающего «Зенита» Александра Соболева от форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Ранее Дзюба выступал за «Зенит» и стал вместе с сине-бело-голубыми многократным чемпионом России.

«Он обрабатывает долго мяч. Вот отличие от Дзюбы. Дзюба-то спартаковскую школу прошёл. Он всё-таки техничнее был. Для своего роста-то. Он был техничнее», — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Материалы по теме
Орлов: футбол зародился в Петербурге, в 1997 году вся Москва приехала столетие праздновать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android