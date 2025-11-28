Лапорта: у «Реала» одержимость «Барселоной», мы никогда не подкупали судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главы мадридского «Реала» Флорентино Переса, ранее раскритиковавшего сине-гранатовых за «дело Негрейры».

«Думаю, что эти заявления указывают на одержимость «Барсой», которой страдает «Реал». Кажется, им приходится говорить о «Барселоне», чтобы что-то оправдать. Они вмешиваются в каждый момент судебного процесса по делу Негрейры и растягивают его, как жвачку, потому что знают, там ничего нет, но это способ оправдать что-то неправдивое.

«Барселона» никогда не подкупала судей, в целом судьи не благоволят «Барселоне», скорее они всю свою жизнь благоволили «Мадриду». Если не заходить слишком далеко, в последнем туре мадридцы забили два гола, которые, на мой взгляд, были недействительными. В одном случае Беллингем коснулся мяча рукой, а в другом случае Винисиус сломал нос Иньяки Пеньи. Эти два гола не должны были засчитываться, и прямо сейчас «Барселона» была бы на вершине Ла Лиги», — приводит слова Лапорты The Touchline.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: