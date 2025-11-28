«ПСЖ» объявил о травме Нуну Мендеша перед матчем Лиги 1 с «Монако»

Пресс-служба «ПСЖ» перед матчем 14-го тура французской Лиги 1, в котором парижскому клубу предстоит встретиться с «Монако», сообщила о травме 23-летнего португальского защитника команды Нуну Мендеша.

«Получив лёгкую травму правого бедра во время матча с «Тоттенхэмом», Нуну Мендеш в течение ближайших нескольких дней будет проходить лечение», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 20 очков.