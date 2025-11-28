Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» объявил о травме Нуну Мендеша перед матчем Лиги 1 с «Монако»

«ПСЖ» объявил о травме Нуну Мендеша перед матчем Лиги 1 с «Монако»
Комментарии

Пресс-служба «ПСЖ» перед матчем 14-го тура французской Лиги 1, в котором парижскому клубу предстоит встретиться с «Монако», сообщила о травме 23-летнего португальского защитника команды Нуну Мендеша.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Получив лёгкую травму правого бедра во время матча с «Тоттенхэмом», Нуну Мендеш в течение ближайших нескольких дней будет проходить лечение», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 20 очков.

Материалы по теме
Нуну Мендеш: я был не очень силён в защите, Энрике мне очень помог
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android