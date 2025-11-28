Скидки
Пеллегрини продлил контракт с «Бетисом»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с клубом на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

72-летний чилийский тренер чувствует себя в Севилье очень комфортно и будет возглавлять местный клуб до июня 2027 года.

Пеллегрини возглавил к «Бетис» летом 2020 года. С момента его прихода клуб выиграл Кубок Испании в 2022 году и принял участие в пяти европейских турнирах подряд, дойдя в сезоне-2024/2025 до исторического финала Лиги конференций УЕФА. Мануэль Пеллегрини является тренером с наибольшим количеством матчей, проведённых с командой в чемпионате Испании и европейских турнирах, а также рекордсменом по количеству побед в качестве тренера «Бетиса».

