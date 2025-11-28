Скидки
Голкипер с российским корнями выиграл юношеский чемпионат мира в составе Португалии

Вратарь сборной Португалии Алеш Твердохлебов, имеющий российские корни, вместе со своей национальной командой стал победителем чемпионата мира среди футболистов до 17 лет, в финале турнира обыграв Австрию со счётом 1:0.

Голкипер сыграл на турнире один матч. Он вышел на поле во встрече со сборной Новой Каледонии (6:1) на групповом этапе, после чего оставался на скамейке запасных в оставшихся играх.

Ранее в этом году Твердохлебов выиграл вместе с юношеской сборной Португалии чемпионат Европы U17, не проведя на турнире ни одного матча. Алеш выступает за молодёжную команду лиссабонского «Спортинга». Вместе с ним в португальской команде играют два футболиста с русскими корнями — Криштиану Паламарчук и Константин Никитенко.

