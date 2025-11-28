Футболки мадридского «Реала» пользуются наибольшим спросом в мире — Euroméricas
Футболки мадридского «Реала» пользуются наибольшей популярностью в мире и лидируют по количеству продаж в 2025 году, сообщает Euroméricas Sport Marketing.
Мадридский клуб стал первым в мире, продавшим более 3,1 млн футболок с начала года, в частности благодаря популярности таких игроков, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
В топ-5 по данному показателю также входят «Барселона» (2,9 млн), «ПСЖ» (2,5 млн), «Бавария» (2,4 млн) и «Интер Майами» (2,2 млн).
После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу. У команды в активе 32 очка.
В ближайшем туре «Реалу» предстоит встретиться с «Жироной» 30 ноября.
Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
