Футболки мадридского «Реала» пользуются наибольшим спросом в мире — Euroméricas

Футболки мадридского «Реала» пользуются наибольшей популярностью в мире и лидируют по количеству продаж в 2025 году, сообщает Euroméricas Sport Marketing.

Мадридский клуб стал первым в мире, продавшим более 3,1 млн футболок с начала года, в частности благодаря популярности таких игроков, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

В топ-5 по данному показателю также входят «Барселона» (2,9 млн), «ПСЖ» (2,5 млн), «Бавария» (2,4 млн) и «Интер Майами» (2,2 млн).

После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу. У команды в активе 32 очка.

В ближайшем туре «Реалу» предстоит встретиться с «Жироной» 30 ноября.