Лапорта: у «Реала» мания по поводу лучшего периода в истории «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение, что мадридский «Реал» пытается принизить прошлые достижения сине-гранатовых.

«У них [Реала] мания в отношении лучшего этапа в истории «Барселоны». Им не понравилось, что «Барса» была мировым эталоном. С 2004 по 2015 год мы были гегемонами. Они хотят найти оправдания там, где их нет. Наша команда играла лучше всех и вызывала восхищения по всему миру. Им не следует придумывать неубедительные оправдания», — приводит слова Лапорты AS.

С 2004 по 2015 год «Барселона» четыре раза выигрывала Лигу чемпионов. За этот период «Реал» победил в главном европейском клубном турнире один раз.

