Булыкин: Гусев не без оснований говорит о физической готовности игроков «Динамо»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слова исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева о слабой физической форме игроков бело-голубых после работы Валерия Карпина.

— Ролан Гусев недавно отметил слабую физическую готовность игроков «Динамо» после работы с Карпиным.

— Внутри клуба виднее физическое состояние игроков. Мы же не видим, как футболисты тренируются. Если спросить игроков, они могут сказать не совсем объективно. А вот у Гусева есть тренерская лицензия, он знает, что и как должно быть. Если он это говорит, думаю, не без оснований. Главный тренер всегда видит физическое состояние команды.

Сейчас только «Балтика» показывала сумасшедшую физическую форму. Для меня зимняя пауза в РПЛ является показателем для тренерской работы, кто весной выходит с хорошими результатами, те лучше разбираются в тренерской работе. Такой перерыв есть только в России. Это очень сложная пора. Без опыта пройти этот период как надо, очень тяжело. Физическое состояние в первой части сезона не так сильно влияет, как во второй части, где нужно показывать результат, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гусев после матча с «Зенитом» в Кубке России (0:1) оценил физическое состояния команды на двойку по пятибалльной шкале, раскритиковав работу бывшего тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса.