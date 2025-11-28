Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Гусев не без оснований говорит о физической готовности игроков «Динамо»

Булыкин: Гусев не без оснований говорит о физической готовности игроков «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слова исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева о слабой физической форме игроков бело-голубых после работы Валерия Карпина.

Ролан Гусев недавно отметил слабую физическую готовность игроков «Динамо» после работы с Карпиным.
— Внутри клуба виднее физическое состояние игроков. Мы же не видим, как футболисты тренируются. Если спросить игроков, они могут сказать не совсем объективно. А вот у Гусева есть тренерская лицензия, он знает, что и как должно быть. Если он это говорит, думаю, не без оснований. Главный тренер всегда видит физическое состояние команды.

Сейчас только «Балтика» показывала сумасшедшую физическую форму. Для меня зимняя пауза в РПЛ является показателем для тренерской работы, кто весной выходит с хорошими результатами, те лучше разбираются в тренерской работе. Такой перерыв есть только в России. Это очень сложная пора. Без опыта пройти этот период как надо, очень тяжело. Физическое состояние в первой части сезона не так сильно влияет, как во второй части, где нужно показывать результат, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гусев после матча с «Зенитом» в Кубке России (0:1) оценил физическое состояния команды на двойку по пятибалльной шкале, раскритиковав работу бывшего тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса.

Материалы по теме
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android