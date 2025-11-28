«Рубин» продлил контракт с нападающим Шабанхаджаем до 2030 года

«Рубин» в телеграм-канале проинформировал о продлении контракта с нападающим Дарданом Шабанхаджаем до 2030 года. Предыдущее трудовое соглашение с 24-летним футболистом было рассчитано до лета 2028 года.

Австрийский игрок выступает в составе казанской команды с января 2024 года. За этот период Шабанхаджай принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

После 16 туров Мир РПЛ «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место.

