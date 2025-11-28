Булыкин: «Локомотив» предложил контракт Баринову, а дальше всё зависит от него

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с истекающим контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

— Дмитрий Баринов пока не может продлить контракт с «Локо», что можете сказать об этой ситуации?

— Баринов — лидер команды и боец. Он выкладывается в каждой игре. Конечно, такой футболист нужен всем. Насколько я знаю, контракт ему предложили, а дальше всё зависит от Баринова, что он хочет. Мне было бы интересно видеть Баринова в «Локомотиве», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» и 29-летний футболист приостановили переговоры по продлению контракта, истекающего летом 2026 года. Если стороны не сумеют договориться, уже с января капитан железнодорожников сможет вести переговоры с любыми командами напрямую, а через полгода присоединиться к одной из них на правах свободного агента.