Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Вратарь «Зенита» Латышонок объяснил, с чем связан его игровой спад в этом сезоне

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил, чем обусловлен его игровой спад в нынешнем сезоне.

– С чем связываете свой спад в этом сезоне?
– Этот сезон начал плохо, пропустил сборы. Был разобранный, начало не удалось. И дальше просто не попал в свою игру и потерял место в старте. Сейчас будет зимняя пауза. Буду работать и доказывать свою состоятельность.

– Повлияла психология?
– Провалил первую часть сезона, так считаю, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Латышонок пропустил 12 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

