Орлов — об отношении болельщиков к «Зениту»: половина — это завистники

Известный спортивный журналист и комментатор комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» испытывает негативное отношение со стороны болельщиков в России.

«Завидуют! Как не любили киевское «Динамо» в Советском Союзе. Половина — это завистники. У всех есть свои убеждения. Когда был Советский Союз, «Зенит» был самой малообеспеченной командой. Меньше всех получали премий, зарплат. Сейчас это компенсация за Советский Союз», — сказал Орлов в видео на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.