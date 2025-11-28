«О какой ошибке идёт речь». Компани — об игре Нойера в матче «Баварии» с «Арсеналом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре голкипера своей команды Мануэля Нойера в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

«О какой ошибке идёт речь? У меня другое мнение на этот счёт: что должен делать вратарь, ждать, пока он не окажется один на один с мячом? Или выйти на помощь партнёру и предвидеть ситуацию в середине поля? Я немного удивлён этим вопросом, впервые слышу, что это была ошибка», — приводит слова Компани Footmercato.

Вратарь «Баварии» в моменте с третьим голом в ворота немецкого клуба не сумел остановить контратаку Габриэла Мартинелли, выбежав к центральной линии поля.

После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал», у которого 15 очков.