22:45 Мск
«О какой ошибке идёт речь». Компани — об игре Нойера в матче «Баварии» с «Арсеналом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре голкипера своей команды Мануэля Нойера в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

«О какой ошибке идёт речь? У меня другое мнение на этот счёт: что должен делать вратарь, ждать, пока он не окажется один на один с мячом? Или выйти на помощь партнёру и предвидеть ситуацию в середине поля? Я немного удивлён этим вопросом, впервые слышу, что это была ошибка», — приводит слова Компани Footmercato.
Вратарь «Баварии» в моменте с третьим голом в ворота немецкого клуба не сумел остановить контратаку Габриэла Мартинелли, выбежав к центральной линии поля.

После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал», у которого 15 очков.

«Не буду искать оправдания». Компани прокомментировал поражение «Баварии» от «Арсенала»
