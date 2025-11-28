«О какой ошибке идёт речь». Компани — об игре Нойера в матче «Баварии» с «Арсеналом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре голкипера своей команды Мануэля Нойера в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).
«О какой ошибке идёт речь? У меня другое мнение на этот счёт: что должен делать вратарь, ждать, пока он не окажется один на один с мячом? Или выйти на помощь партнёру и предвидеть ситуацию в середине поля? Я немного удивлён этим вопросом, впервые слышу, что это была ошибка», — приводит слова Компани Footmercato.
Вратарь «Баварии» в моменте с третьим голом в ворота немецкого клуба не сумел остановить контратаку Габриэла Мартинелли, выбежав к центральной линии поля.
После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал», у которого 15 очков.
- 28 ноября 2025
-
19:15
-
19:05
-
18:51
-
18:44
-
18:43
-
18:37
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:06Пеллегрини продлил контракт с «Бетисом» Официально
-
17:03
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:51