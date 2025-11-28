Московское «Торпедо» разорвало контракт с нападающим Душаном Бакичем

Московское «Торпедо» расторгло контракт с 26-летним нападающим Душаном Бакичем. Об этом сообщает телеграм-канал автозаводцев. Черногорский форвард присоединился к чёрно-белым в августе 2025 года, провёл в составе столичного клуба 11 матчей, в которых забил один гол.

До перехода в «Торпедо» Бакич выступал за минское «Динамо». Ранее он защищал цвета черногорской «Будучности», эстонского «Легиона», кипрских «Омонии» и «Кармиотиссы», белорусского «Энергетика-БГУ». Также форвард провёл девять матчей за сборную Черногории.

В нынешнем сезоне после 20 туров Первой лиги «Торпедо» находится в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице с 18 набранными очками.