Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Флик — о «Барселоне»: эксперты со стороны понятия не имеют, как мы хотим играть

Флик — о «Барселоне»: эксперты со стороны понятия не имеют, как мы хотим играть
Аудио-версия:
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре сине-гранатовых, а также о своих ожиданиях после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Когда мы проигрываем и пропускаем три гола, легко сказать, что это была плохая игра или не та «Барселона», которую хочется видеть. Хочу ясно дать понять, что все эксперты со стороны понятия не имеют, как мы хотим играть. И что необходимо для того чтобы играть так, как мы хотим. Не буду говорить о высокой линии. Мы хотим прессинговать. Речь идёт не только о четырёх защитниках, но и о полузащите, и о нападающих, которые обычно начинают прессинг. Именно это мне и нужно от игроков: чтобы каждый игрок был способен прессинговать. В итоге вина ложится на защиту, но это несправедливо. Хочу ясно заявить: если мы все не будем эффективно прессинговать, у нас будут проблемы», — приводит слова Флика Football Espana.

