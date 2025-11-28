«Уже всё сказано». «Реал» не будет реагировать на заявления Лапорты о «сливочных»

Мадридский «Реал» не намерен реагировать на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее заявившего об одержимости «сливочных» каталонским клубом. Об этом сообщает COPE на своей странице в социальной сети X.

«Президент [Флорентино Перес] уже выступил там, где это было нужно, на собрании [членов «Реала»]», — сказали COPE источники, близкие к ситуации.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес подверг критике «Барселону», которую ранее обвинили во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Сине-гранатовые подозревались в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

