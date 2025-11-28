Саа — о Мактоминее: он достаточно хорош, чтобы перейти в мадридский «Реал» или «Барселону»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа высказался о будущем полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея.

«Не думаю, что игрок в такой форме перейдёт в «Эвертон». Удивлён, услышав подобные слухи. Просто не вижу, чтобы это произошло. Сейчас в «Наполи» он разыгрался не на шутку. Думаю, возвращение в Премьер-лигу могло бы стать для него правильным решением в будущем, но сейчас не вижу такой возможности, особенно в «Эвертоне». Он достаточно хорош, чтобы перейти в мадридский «Реал» или «Барселону», возможно, в «Баварию». Он способен на такой уровень», — приводит слова Саа The Sun.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.