Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике — о Витинье: хорошо иметь такого игрока, как он, который любит играть в футбол

Энрике — о Витинье: хорошо иметь такого игрока, как он, который любит играть в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о португальском полузащитнике своей команды Витинье.

«Вы очень любите оценивать игроков. Если вам нужно оценить уровень Витиньи, нужно посмотреть на его предыдущие сезоны, как он изменился, как мы атакуем, как мы проводим матчи. Хорошо иметь такого игрока, как он, который любит играть в футбол. Он сильно отличается от Бускетса, который был игроком мирового класса. Витинья, без сомнения, игрок мирового класса. Мы как тренерский штаб хорошо справились с задачей, найдя Витинью, который очень позитивно влияет на команду, и в то же время игрока, который играет за команду», — приводит слова Луиса Энрике Footmercato.

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:3, футболист отметился хет-триком.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
Материалы по теме
«Не лучший мой матч, но он незабываем». Автор хет-трика Витинья — об игре с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android