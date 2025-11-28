Энрике — о Витинье: хорошо иметь такого игрока, как он, который любит играть в футбол

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о португальском полузащитнике своей команды Витинье.

«Вы очень любите оценивать игроков. Если вам нужно оценить уровень Витиньи, нужно посмотреть на его предыдущие сезоны, как он изменился, как мы атакуем, как мы проводим матчи. Хорошо иметь такого игрока, как он, который любит играть в футбол. Он сильно отличается от Бускетса, который был игроком мирового класса. Витинья, без сомнения, игрок мирового класса. Мы как тренерский штаб хорошо справились с задачей, найдя Витинью, который очень позитивно влияет на команду, и в то же время игрока, который играет за команду», — приводит слова Луиса Энрике Footmercato.

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:3, футболист отметился хет-триком.